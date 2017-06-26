У Німеччині розповіли, коли буде мир на Донбасі

Очільник міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що обидві сторони конфлікту на Донбасі порушують домовленості щодо режиму тиші, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Саме тому, за словами німецького дипломата, досягти врегулювання кризи в короткостроковій перспективі малоймовірно. Таку оцінку ситуації на сході України керівник МЗС ФРН надав під час зустрічі представників Європейської Ради з міжнародних відносин. Габріель відмітив, що після стількох років конфлікту на Донбасі, «знайти вихід дуже важко» попри всі зусилля сторін. Крім того, німецький дипломат зазначив, що він є прихильником нормандського формату для стабілізації ситуації в регіоні за участі представників Німеччини, України, Франції та Росії. Водночас представники місії спостерігачів ОБСЄ, за словами міністра Габріеля, не мають оптимістичних прогнозів щодо ситуації на сході України.
Варто нагадати, що в понеділок, 26 червня, в результаті зустрічі президентів Франції та України, Еммануель Макрон анонсував зібрання нормандської четвірки найближчим часом. За його словами, нині сторони узгоджують остаточну дату, однак вже точно відомо, що засідання у нормандському форматі відбудеться в кінці червня або на початку липня.