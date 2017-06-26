У Лондоні оприлюднили план прав громадян Євросоюзу на території Великої Британії після Brexit

Очільниця британського уряду Тереза Мей у понеділок, 26 червня, оприлюднила остаточний план, в якому представники Лондону виклали власне бачення щодо прав громадян країн Європейського Союзу після того, як Сполучене Королівство покине об’єднання, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема, прем’єр-міністр Великобританії наголосила, що Лондон не має намірів виселяти з британських територій громадян інших країн ЄС, які проживають на території Сполученого Королівство легально. Крім того, Мей зазначила, що Великобританія гарантуватиме для громадян Євросоюзу ті ж права та свободи, які мають британські піддані.
Однак представник Європейського Союзу у переговорному процесі щодо брекзиту Мішель Барньє ну дуже схвально сприйняв заяву Терези Мей. Він відмітив, що Брюссель вимагає від Лондону забезпечення того ж рівня захисту прав громадян, яким забезпечені британці на території континентальної Європи. Барньє вважає, що Євросоюз має отримати більше гарантій та чіткості пропозицій, ніж нині є у Великобританії.