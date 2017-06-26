Компанія-постачальник панелей для облицювання, через які трапилася масштабна пожежа в Лондоні, зробила заяву з цього приводу

Представники американської компанії Arconic, яка є постачальником облицювальних панелей на британському ринку, що і викликали масштабні наслідки загоряння в 24-поверховому будинку в центрі Лондона повідомила, що вони припиняють продаж цих панелей, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
У Arconic зробили таку заяву відразу після того, як напередодні британський уряд повідомив, що такі ж матеріали були використані у ще 60 багатоповерхових будинках в 25 районах країни. Ці вироби не пройшли тестування на стійкість і поліцейські згодом підтве6рдили інформацію про те, що вони не відповідають вимогам пожежної безпеки.
Також правоохоронці раніше повідомляли, що причиною пожежі стало загорання холодильнику в одній із квартир на нижчих поверхах. Однак масштабна трагедія, в результаті якої загинули щонайменше 79 людей, трапилась саме через те, що вогонь швидко поширювався через займання обшивки будівлі. При цьому капітальний ремонт будинку відбувся в минулому році, однак компанія, яка опікувалась ремонтними роботами, обрала тоді дешеві матеріали з пластиковою легкозаймистою основою.