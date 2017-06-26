У Євросоюзі посперечались через російський «Північний потік – 2»

Сьогодні, 26 червня, у Люксембурзі відбулося перше зібрання міністрів енергетики країн Європейського Союзу, на якому урядовці мали обговорити пропозицію Європейської комісії стосовно проведення перегорів з Російською Федерацією на тему проекту Москви «Північний потік-2», яким передбачається будівництво газопроводу в обхід окремих країн Європи з російського узбережжя до берегів Німеччини через Балтійське море, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Присутнім не вдалося ухвалити рішення щодо конкретного терміну, до якого представники експертних груп мають надати власні висновки щодо правових норм будівництва газопроводу. Це спричинено тим, що компанії окремих європейських країн залучені до цього проекту і відповідно виступають на підтримку «Північного потоку-2». Серед таких країн, зокрема, Австрія, Німеччина та Франції. Водночас міністри енергетики Польщі, Литви, Естонії, Чехії, Румунії, Хорватії, Данії та Швеції виступили з ініціативою почати переговори з Москвою щодо того, чи легальне це будівництво. В разі початку переговорного процесу на цю тему, реалізація проекту може істотно затриматись.
Нагадаємо, що раніше канцлер Австрії Крістіан Керн та міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель розкритикували рішення США запровадити санкції проти Росії, які можуть зашкодити проекту «Північний потік-2».