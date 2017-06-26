МИД Беларуси вызвало на ковер посла Украины

Белорусское внешнеполитическое ведомство вызвало на «ковер» Игоря Кизима, посла Украины в этой стране, чтобы он разъяснил свои высказывания, касающиеся учений «Славянское братство-2017», где также участвует и Россия.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси, украинскому послу объяснили, что сделанное им заявление никак не относится к тому уровню дружеских отношений, которые всегда были между двумя государствами, кроме того, они абсолютно некорректные по отношению к Беларуси. «Учения Славянское братство – 2017 были проведены в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ. При этом приглашение военных атташе, в том числе Украины, являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны», заявили в пресс-службе белорусского МИДа.
Напомним, что Кизим заявил о том, что на этих военных учениях наблюдатели следили лишь за «театрализованным представлением», и международные наблюдатели не были допущены к реальным военным учениям трех стран – РФ, Беларуси и Сербии.