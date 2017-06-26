ЗМІ: У Європі відклали переговори щодо «Північного потоку – 2»

Керівники міністерств енергетики країн Європейського союзу не надали Єврокомісії мандат по «Північному потоку-2». Як інформує replyua.net, про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерело. Країни ЄС повернуться до обговорення цього питання у вересні, до цього моменту переговори продовжаться на робочому рівні, зазначив співрозмовник агентства.
«Підсумкове рішення повинно бути підготовлено на технічному рівні представниками країн Євросоюзу в Брюсселі і 28 національними міністрами енергетики», - сказало джерело. Процес видачі мандата може зайняти кілька місяців.
Раніше європейські мейджори - Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall – вже надали фінансування проекту газопроводу «Північний потік-2» до прийняття сенатом США нових ініціатив проти будівництва газопроводу. «Кошти від всіх прийшли на рахунки компанії Nord Stream 2 і вже працюють на проекті», - заявив заступник голови правління ПАТ «Газпром» Олександр Медведєв на брифінгу в рамках конференції «Російського газового товариства». За інформацією Financial Times, російська сумнівна ГТС «Північний потік-2» може стати головною жертвою нових санкцій проти Москви, які прийняв Сенат США. Пакет дій, запропонований американськими парламентаріями, націлився на критично важливий для Москви енергетичний сектор.