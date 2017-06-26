«Це відомо всім»: Макрон назвав Росію агресором на Донбасі

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що агресором на Донбасі є Росія, а не Україна. Про це він сказав на спільній з президентом України Петром Порошенко брифінгу в Парижі в понеділок, інформує replyua.net. «Агресія виходить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо, що анексія Криму є незаконною, значить, ми всі знаємо, хто розв'язав війну і хто створив цю ситуацію і в якій ситуації ми знаходимося», - сказав Макрон
Президент України зазначив, що вчора сили антитерористичної операції затримали серед бойовиків російських громадян, документи і свідчення яких Порошенко продемонстрував Макрону. Порошенко додав, що тепер Росії буде складніше займати позицію того, що на Донбасі немає регулярних російських військ.
Сьогодні ж президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що проекти рішень «нормандського формату», які, можливо, будуть називатися «формула Макрона», можуть стати планом деокупацію Донбасу. Порошенко також заявив, що Україна готова повністю виконувати Мінські угоди і розводити сили від лінії розмежування на Донбасі за умови постійної присутності спостерігачів ОБСЄ в точках розведення.