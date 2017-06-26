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Аграмунт відмовився добровільно йти відставку – ЗМІ

Аграмунт відмовився добровільно йти відставку – ЗМІ
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив, що не має наміру йти у відставку. Як інформує replyua.net, про це пише «Європейська правда», посилаючись на кілька джерел. Заяву відповідного змісту він зробив на зустрічі керівництва Європейської народної партії, тим самим порушивши домовленість, досягнуту та на офіційному рівні проголошену під час зустрічі керівних органів асамблеї в Празі 30 травня.

Зустрічі групи ЄНП має відбутися в Страсбурзі сьогодні, 26 червня. Перед тим недовіру на адресу президента підтвердило Бюро ПАРЄ. Однак Аргамунт заявив, що відкликає свою заяву і не буде йти у відставку. Своє рішення Аграмунт аргументує тим, що Бюро ПАРЄ вирішило повторно проголосувати за недовіру президенту. Таким чином, на думку Аграмунта, ПАРЄ першою порушила домовленість з приводу добровільної відставки президента.

Нагадаємо, що в квітні, після поїздки Аграмунта до Сирії в складі делегації російських парламентаріїв, вже була досягнута домовленість про відставку президента ПАРЄ. Однак врешті-решт домовленість не була дотримана. Керівник асамблеї не повідомив про дату своєї відставки, а тільки висловив готовність піти з посади, а 29 травня - приїхав до Праги для головування на засіданні Бюро ПАРЄ.
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