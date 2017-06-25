Турецька поліція розігнала марш ЛГБТ

Турецькі правоохоронці розігнали несанкціонований марш за права сексуальних меншин, який відбувся в неділю, 25 червня, в Стамбулі, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зібрання активістів було неподалік площі Таксим, що є одним із районів турецької столиці. Люди збиралися невеликими групами, однак правоохоронців, які були залучені до акції розгону, було в рази більше. В результаті цього, співробітники правоохоронних органів затримали декількох осіб, а також використали гумові кулі для того, щоб розігнати активістів ЛГБТ з площі.
Варто відмітити, що місцева влада вже не вперше забороняє проведення подібних заходів. У Стамбулі ЛГБТ-акції забороняють вже третій рік підряд. Представники влади аргументують своє рішення міркуваннями безпеки як щодо громадян країни, так і самих учасників та туристів. Однак незалежно від заборон влади, представники ЛГБТ-спільноти організовували несанкціоновані марші, які розганяли правоохоронці. В минулорічній акції брали участь понад 100 осіб. Тоді поліцейські також застосували гумові кулі для розгону активістів, а також використали сльозогінний газ.