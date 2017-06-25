У Німеччині заборонили в’їзд на саміт Великої двадцятки охоронцям президента Туреччини

Офіційний Берлін ухвалив рішення про заборону в’їзду до Німеччини 12 представникам охоронної служби турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на період, коли в Гамбурзі буде відбуватися саміт лідерів країн Великої двадцятки, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таке рішення було прийнято в зв’язку з тим, що американські правоохоронні органи розпочали справу через зіткнення турків з прокурдськими мітингувальниками у Вашингтоні. Відповідну інформацію німецьким ЗМІ оприлюднило анонімне джерело серед владних кіл Берліна. Щоправда у німецькому федеральному відомстві з охорони конституції вже зробили заяву з попередженням щодо того, що Гамбруг, де і відбуватись саміт, може виступити в ролі майданчика зіткнень між прихильниками та противниками президентів США та Туреччини не без участі курдських мітингувальників, а також представників лівих та правих екстремістських груп. Саме тому німецька влада прийняла відповідне рішення щодо охоронців турецького президента.
Варто нагадати, що в травні, під час візиту президента Ердогана до США поблизу резиденції дипломатичного представника Туреччини у Вашингтоні відбулися зіткнення, внаслідок яких кілька людей було травмовано і ще двох затримали правоохоронці.