В Великобритании автомобиль въехал в толпу мусульман (видео)

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По информации издания Daily Star, в городе Ньюкасл (Великобритания) автомобиль въехал в столпотворение людей, отмечавших Ураза-байрам – праздник приверженцев ислама, который традиционно означает завершение Рамадана, священного месяца людей мусульманского вероисповедания. Пострадавшими от инцидента оказались семь человек, в том числе дети. В средствах массовой информации отмечается, что погибших, к счастью, нет. Водителя автомобиля - 42-летгнюю женщину - задержали, никаких дополнительных сведений о ее личности нет. В то же время, очевидцы рассказали об очень серьезных травмах, полученных двумя пострадавшими.Тем временем, полицейские уже сообщили, что это происшествие не следует считать терактом. В настоящее время нет информации о том, почему именно произошел наезд на толпу людей.Напомним, что неделю назад, 18 июня, в центральной части Львова внедорожник Land Cruiser въехал в людей, стоявших рядом с костелом Святого Андрея Первозванного. Там как раз завершилось богослужение. Более того, автомобиль снес несколько столбов и перевернулся.