Берлускони рассказал, что больше всего в Трампе ему нравится его супруга

Сильвио Берлускони, бывший итальянский премьер, известный своей любовью к прекрасному полу, заявил о том, что у Трампа есть то, что ему очень нравится, и это Мелания Трамп.
Как передает replyua.net со ссылкой на итальянский телеканал La7, Берлускони подчеркнул, что не имел чести познакомиться с первой леди США, но много о ней слышал. «В Трампе мне, как и многим мужчинам и женщинам, больше всего нравится Мелания из-за ее красоты, обаяния и стиля», заявил бывший премьер-министр Италии. По его словам, даже представители Демократической партии США никогда не критиковали первую леди, потому как «у них духа не хватает сказать что-то против такой красоты».
На телеканале Берлускони дал очень развернутое интервью, в котором также рассказал о представителях нынешней власти в Италии, подвергнув критике их деятельность. По мнению экс-премьера, вернувшийся на политическую сцену Романо Проди, бывший итальянский премьер, больше подойдет на роль «приятного дедушки, а не политика».