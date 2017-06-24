ЗМІ: Людина Курченка купила мережу газових АЗС в Німеччині

Німецька компанія Geolog Oil & Gas Trading, яка належить Костянтину Півоварову, купила 126 газових заправок в Німеччині. Про це передає replyua.net з посиланням на Deutsche Welle. Керує Geolog Oil & Gas Trading віденський податковий консультант Крістоф Герг, відомий тим, що створює для українських клієнтів фірми в Німеччині та Австрії. Клієнтами Герга є Сергій Курченко і син екс-прем'єра Олексій Азаров.
Представники оточення Віктора Януковича багато років приховували на прізвище Герга свої інвестиції в Австрії та Німеччині. Мова йде про нерухомість у Відні і про фірми, які торгують зрідженим газом.
«Ми купили 126 заправок по всій Німеччині і ми поставляємо на них скраплений газ», - підтвердив сам Крістоф Герг, виконавчий директор німецької Geolog Oil & Gas Trading. За словами Герга, йому невідомо, звідки в українського інвестора кошти на придбання мережі АЗС. Згідно з даними звітності віденської Geolog Oil & GasTrading і пов'язаних з нею фірм під керівництвом Крістофа Герга, отримані від торгівлі паливом кошти вкладаються в нерухомість в Австрії. Купуються квартири в престижних районах Відня, а також комерційна нерухомість.