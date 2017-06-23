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Відомо, які питання спричинили конфлікт між представниками Великобританії та ЄС в переговорах щодо Brexit

Відомо, які питання спричинили конфлікт між представниками Великобританії та ЄС в переговорах щодо Brexit
Переговори щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу тільки почалися, однак вже нині між сторонами виникли серйозні конфлікти через спірні питання, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Зокрема, мова йде про декілька аспектів питання статусу громадян Сполученого Королівства на території ЄС та статусу громадян країн Європейського Союзу на території Великобританії. Під час саміту країн ЄС, що відбувся 22-23 червня в Брюсселі очільниця британського уряду Тереза Мей презентувала європейським лідерам власні пропозиції, які стосуються цього питання. Однак представники країн ЄС неоднозначно зустріли ініціативи прем’єр-міністра Великобританії.

Зокрема, у Лондоні допускають, що громадяни країн ЄС зможуть користуватися освітніми послугами, соціальними пільгами та послугами охорони здоров’я, однак лише за умови, що ці особи прожили на території Сполученого Королівства мінімум 5 років. При цьому у Лондоні наполягають, аби спірні юридичні питання ці особи вирішували виключно в британському суді. Ще одним каменем спотикання стало питання щодо того, яку дату поставити за точку відліку брекзту. Мей наполягає на тому, щоб це було 29 березня 2017, коли Лондон офіційно запустив процес виходу з Євросоюзу, однак у Брюсселі наполягають, що за точку відліку варто взяти 30 березня 2019 року, коли Сполучене Королівство вже не буде членом ЄС. Очікується, що більш детальний план з пропозиціями Тереза Мей оприлюднить вже цього понеділка, 26 червня.
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