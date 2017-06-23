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Лондон назвав причину пожежі у Grenfell Tower

Лондон назвав причину пожежі у Grenfell Tower
Британська поліція повідомила результати попередніх експертиз щодо того, що саме спричинило загоряння в 24-поверховому будинку Grenfell Tower, в результаті чого пожежа поширилась на весь будинок і через це загинули щонайменше 79 жителів, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Як заявила речниця британської поліції Фіона Маккормак, пожежа почалася через холодильник бренду Hotpoint. Такі висновки надали експерти, спростувавши одну із версій про те, що будівля загорілася від навмисного підпалу. Швидкому поширенню вогню, як заявила Маккормак, сприяли низькоякісні ізоляційні матеріали, якими була вкрита будівля. Як повідомили у поліції, використані під час минулорічного капітального ремонту Grenfell Tower матеріали провалили всі тести на безпечність. Перевірки, проведені у британській столиці, дозволили виявити, що нині в Лондоні є щонайменше 600 багатоповерхових будинків, які мають схоже облицювання.

Нагадаємо, трагедія в центрі столиці викликали акції протесту в Лондоні та шквал критики на адресу уряду. Зокрема, активісти навіть вимагали прем’єр-міністра Терезу Мей піти у відставку.
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