Скандал у Великобританії: принц Гаррі заявив, що не хотів би зайняти престол

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Бурхливі обговорення і дискусії у британській пресі викликало інтерв’ю, яке дав онук правлячої королеви Великобританії Єлизавети ІІ принц Гаррі, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.Так, принц Гаррі, молодший з двох синів найпершого претендента на престол принца Чарльза дав доволі детальне інтерв’ю місцевому виданню Newsweek. У ньому принц розмірковує як про питання повсякденного життя, так і розповідає про свій психологічний стан. Зокрема, доволі багато уваги Гаррі приділив розповіді про те, наскільки близький він був з матір’ю і як важко він пережив її смерть (нагадаємо, принцеса Діана загинула в автокатастрофі двадцять років тому). Крім того, принц розповідає про те, наскільки йому подобається вести нормальне життя – ходити за покупками, гуляти в парку тощо. За його словами, єдине, що його в такі моменти непокоїть – це аби перехожі не почали його знімати на мобільні телефони.Але найбільшого галасу наробила заява принца про те, що насправді ніхто в його сім’ї - ані батько, ані брат - не хотів би зайняти трон. За його словами, Вінздори не прагнуть влади, але коли настане час - хтось займе престол просто тому що так прийнято.