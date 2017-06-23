За низьку якість газу Польща заявила про намір оштрафувати «Газпром»

Польща накладе штраф на Росію за постачання неякісного газу, який Варшава припинила відбирати для власних потреб з Ямальського газопроводу з 21 червня. Про це заявив голова польської нафтогазової компанії PGNiG Петр Возняк, інформує replyua.net. «У зв'язку з цим PGNiG змушена буде накласти на «Газпром» штраф відповідно до контракту», - заявив чиновник.
За його словами, якщо постачання газу для потреб Польщі буде відновлено з 23 червня, то це не вплине на опалювальний сезон 2017-2018 років. Однак якщо Росія і надалі буде транспортувати до Європи неякісний газ, то PGNiG змушена буде брати газ для забезпечення потреб країни з власних резервуарів на півдні Польщі. Таким чином, згодом доведеться відновлювати запаси. В даний час нестача газу покривається за рахунок використання запасів з резервуара «Могильний» в центрі країни, а також припинення наповнення резервуарів на півдні Польщі.
«Якщо перерва триватиме довше, ти ми змушені будемо змінити режим наповнення південних резервуарів», - констатував Возняк. Він підкреслив, що російська сторона не поінформувала польських партнерів про причини транспортування неякісного газу. За його словами, вони можуть бути «різними», перш за все технічними.