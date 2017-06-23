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За низьку якість газу Польща заявила про намір оштрафувати «Газпром»

За низьку якість газу Польща заявила про намір оштрафувати «Газпром»
Польща накладе штраф на Росію за постачання неякісного газу, який Варшава припинила відбирати для власних потреб з Ямальського газопроводу з 21 червня. Про це заявив голова польської нафтогазової компанії PGNiG Петр Возняк, інформує replyua.net. «У зв'язку з цим PGNiG змушена буде накласти на «Газпром» штраф відповідно до контракту», - заявив чиновник.

За його словами, якщо постачання газу для потреб Польщі буде відновлено з 23 червня, то це не вплине на опалювальний сезон 2017-2018 років. Однак якщо Росія і надалі буде транспортувати до Європи неякісний газ, то PGNiG змушена буде брати газ для забезпечення потреб країни з власних резервуарів на півдні Польщі. Таким чином, згодом доведеться відновлювати запаси. В даний час нестача газу покривається за рахунок використання запасів з резервуара «Могильний» в центрі країни, а також припинення наповнення резервуарів на півдні Польщі.

«Якщо перерва триватиме довше, ти ми змушені будемо змінити режим наповнення південних резервуарів», - констатував Возняк. Він підкреслив, що російська сторона не поінформувала польських партнерів про причини транспортування неякісного газу. За його словами, вони можуть бути «різними», перш за все технічними.
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