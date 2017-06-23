Полиция Лондона назвала официальную причину пожара в Grenfell Tower

Полицейские Лондона на официальном уровне подтвердили, что пожар в многоэтажном доме Grenfell Tower произошел из-за того, что в одной из квартир возгорелся холодильник. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС. Помимо этого, в правоохранительных органах британской столицы заявили, что отделка внешней части дома, которая, как сообщали представители средств массовой информации, не отвечала нормам пожарной безопасности, также могла способствовать быстрому распространению огня.
Согласно версии следствия, при проведении ремонта Grenfell Tower в минувшем году компания –подрядчик облицевала здание не с помощью огнеупорных, а гораздо дешевых панелей, основой которых был легковоспламеняющийся пластик.
Отметим, что о начавшемся пожаре в 24-этажном доме в районе Лондона Кенсингтон стало известно примерно в час ночи по местному времени в14 июня. Огнем вначале был охвачен второй этаж здания, однако очень скоро пламя распространилось на все здание, в котором была не одна сотня человек. По мнению старших офицеров Лондона, настоящую причину пожара не удастся узнать никогда.