Ни один из наследников Елизаветы Второй не хочет взойти на престол

Принц Гарри, внук Елизаветы Второй, заявил о том, что никто из наследников королевы не горит желанием занять ее место, но когда придет время, каждый наследник будет готов взойти на престол, вне зависимости от того, хочет он этого или нет.
Как передает replyua.net, об этом принц Гарри рассказал в интервью популярному изданию Newsweek. По его словам, в королевской семье нет ни одного человека, кто бы реально хотел сменить Елизавету Вторую. «Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю», подчеркнул Гарри. Он отметил, что все наследники прекрасно понимают, что уже совсем скоро наступит тот момент, когда предстоит решить, кому из них придется править Англией, и все члены королевской семьи, без сомнения, будут готовы выполнять обязанности, как того требует закон.
Впрочем, источник отмечает, что следующим правящим монархом Гарри точно не будет. Принц Гарри (формально принц Генри Уэльский) является пятым на очереди на престол Англии. Первый – это его отец, принц Чарльз, далее идет принц Уильям и его дети – Джордж и Шарлотта.