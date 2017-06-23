Европу накрыл еще один аномальный циклон

Жители многих европейских стран в последние дни задыхаются от духоты и жары – такой погоды европейцы не помнят уже давно. Как информирует replyua.net со ссылкой на сюжет программы ТСН, жаркая погода наблюдается в Центральной и Западной Европе, где крупнейшие компании были вынуждены изменить своим принципам – всем своим служащим они разрешили отказаться от дресс-кода – мужчины теперь могут ходить на работу без пиджаков и галстуков.
Аномальная жара затронула практически все европейские страны, а в некоторых крупных городах в дневные часы воздух прогревается до 36 градусов в тени, что является аномалией для третьей декады июня. Сотрудники метеорологических служб Европы уже сделали заявление о том, что эта неделя станет самой жаркой за все время метеонаблюдений – начиная с 1880 года.
Разрешение на отмену дресс-кода получили все служащие в Брюсселе. Аномальная жара также наблюдается в Париже. Местные власти временно запретили проезд грузовиков через французскую столицу. Чтобы как-то уменьшить влияние жары власти также попросили парижан отказаться от автомобилей и передвигаться по городу или на общественном транспорте, или на велосипедах.