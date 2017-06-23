Для підтримки російської армії: Низка французьких політиків планує відвідати Донбас

Група французьких депутатів місцевого рівня зібралася на територію окупованого Донбасу для «підтримки російської армії, яку постійно бомбардує Україна». Про це повідомляє replyua.net з посиланням на La Provence До групи політиків увійшли Крістіан Бореллі, член муніципальної ради комуни Витроль, представник «республіканців», Крістіане Ван ден, член ради департаменту Буш-дю-Рон від партії «Вставай, Франціє!», І її чоловік, а також Убер Файяр, президент місцевого відділення партії «Національний центр незалежних і селян» департаменту Буш-дю-Рон.
22 червня вони вирушили з Марселя до Москви, а вже звідти вирушать до Донецька. Як цитує політиків видання, метою візиту є «підтримка російської армії, яку весь час бомбардує Україна, незважаючи на Мінські домовленості». За інформацією видання, вони пробудуть в Москві з 22 по 24 червня. У російській столиці у них запланована низка зустрічей, зокрема, з головою комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.
У Донецьку французькі депутати повинні зустрітися з главою так званої «ДНР» Олександром Захарченком, зазначає видання. Нагадаємо, раніше секретар ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов оприлюднив концепцію деокупації - реінтеграції Донбасу.