Британский премьер озвучила интересное предложение для жителей стран ЕС

По информации журналистов ВВС, глава британского правительства Тереза Мэй, встречаясь во время брюссельского саммита, заявила, что ее страна готова предоставлять для всех граждан данного геополитического объединения постоянный вид на жительство, которые прожили не менее пяти лет в Великобритании после того, как Соединенное Королевство официально покинет ЕС. Об этом сообщает replyua.net.
Отмечается, что благодаря такому статусу жители стран Евросоюза смогут без каких-либо проблем продолжать жить в Великобритании, пользуясь предоставляемыми государством услугами в сфере образования и охраны здоровья, а также иметь льготы социального характера. Вместе с тем, сообщили британские журналисты, остается пока неизвестно, с какого именно момента будет начат отсчет пятилетнего срока пребывания.
Мэй добавила, что данное предложение будет действительным лишь при условии, что британские граждане, проживающие в других странах ЕС, получат аналогичные права. В своем обращении к лидерам стран Евросоюза Тереза Мэй добавила, что она не желает, чтобы граждане стран ЕС, проживающие в Великобритании, покидали Соединенное Королевство, так как это обернется распадом семей.