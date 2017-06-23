Декомунізація в Польщі: В Москві нагадали, хто звільнив її від ярма



Рішення Сейму Польщі про знесення пам'ятників Червоної Армії є «ганебним знущанням над пам'яттю загиблих». Про це йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованому на сайті відомства,



«З особливим блюзнірством польська влада приурочила це рішення до святого і трагічного для нас дня початку гітлерівської агресії проти СРСР. Інакше як ганебною наругою над пам'яттю загиблих такі дії не назвеш», - відзначають в російському зовнішньополітичному відомстві. Росія звинуватила Сейм в провокаціях для подальшого загострення відносин між двома країнами. «Ті, хто продовжує кампанію «війни» з пам'ятниками, повинні розуміти, що провокують подальше загострення в російсько-польських відносинах», - заявили в МЗС.



Напередодні, як відомо, Сейм Польщі вніс поправки в закон про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного ладу в назвах будівель і об'єктів. Згідно з документом, прийнятим 22 червня, під знесення підуть пам'ятники радянської епохи, зокрема меморіали на честь Червоної армії. За остаточну редакцію закону проголосували 408 депутатів, проти були 7, ще 15 утрималися. Поправки набудуть чинності через три місяці після оприлюднення закону.

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Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев Рішення Сейму Польщі про знесення пам'ятників Червоної Армії є «ганебним знущанням над пам'яттю загиблих». Про це йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованому на сайті відомства, передає replyua.net «З особливим блюзнірством польська влада приурочила це рішення до святого і трагічного для нас дня початку гітлерівської агресії проти СРСР. Інакше як ганебною наругою над пам'яттю загиблих такі дії не назвеш», - відзначають в російському зовнішньополітичному відомстві. Росія звинуватила Сейм в провокаціях для подальшого загострення відносин між двома країнами. «Ті, хто продовжує кампанію «війни» з пам'ятниками, повинні розуміти, що провокують подальше загострення в російсько-польських відносинах», - заявили в МЗС.Напередодні, як відомо, Сейм Польщі вніс поправки в закон про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного ладу в назвах будівель і об'єктів. Згідно з документом, прийнятим 22 червня, під знесення підуть пам'ятники радянської епохи, зокрема меморіали на честь Червоної армії. За остаточну редакцію закону проголосували 408 депутатів, проти були 7, ще 15 утрималися. Поправки набудуть чинності через три місяці після оприлюднення закону.