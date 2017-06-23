Тереза Мей запропонувала альтернативне рішення щодо одного із спірних питань Brexit

Очільниця британського уряду Тереза Мей пропонує лідерам країн Європейського Союзу надавати всім громадянам цих держав, які вже прожили на території Великої Британії щонайменше п’ять років, постійну посвідку, яка буде засвідчувати право цих осіб на проживання в Сполученому Королівстві після брекзиту, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
За попередніми даними, наявність посвідки для проживання, дозволить громадянам країн ЄС після виходу Великобританії з об’єднання продовжувати проживання на британській території, користуючись при цьому державними освітніми послугами і послугами сфери охорони здоров’я. Також ця норма буде зачіпати і соціальну сферу. Зокрема, надаватиме право на отримання соціальних пільг. Однак невирішеним залишається питання, яка дата стане точкою відліку для відрахування п’ятирічного терміну.
Щоправда, пропонуючи таку альтернативу на одне із ключових питань переговорного процесу щодо брекзиту, Тереза Мей наголосила, що Лондон готовий надати їх громадянам ЄС, якщо Брюссель погодить аналогічні права для британців на території країн Європейського Союзу.