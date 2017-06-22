Польський сейм затвердив додатковий збір за працевлаштування іноземців

Сьогодні, 22 червня, рішенням сейму Польщі було ухвалено закон про введення додаткового збору, що роботодавці мають сплачувати до казни за працевлаштування громадян іноземних держав, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Розмір додаткової оплати складає 30 злотих ( 8 доларів) і є обов’язковим для реєстрації працівника-іноземця. Зокрема, законодавче нововведення стосуватиметься іноземних робітників, які приїхали з Молдови, Білорусі, Російської Федерації, Грузії, України чи Вірменії, та прагнуть скористатись спрощеною процедурою короткострокового працевлаштування на території Польщі. Представники Сейму обґрунтували затверджений закон як такий, що допоможе зменшити кількість зловживань та накопичень коштів. Планується, що отримані кошти допоможуть покращити рівень обслуговування зацікавлених громадян у відділах праці.
Варто нагадати, що за даними минулого року, польськими інспекторами праці було проведено більш 4 тисяч перевірок, метою якого було прагнення виявити нелегальних працівників. Тоді було встановлено, що найбільша група працівників-нелегалів саме серед українців і складає 84 %.