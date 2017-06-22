У Євросоюзі посилять заходи проти тероризму та радикалізації

В рамках саміту лідерів країн Європейського Союзу було прийнято рішення посилити заходи, що стосуються протидії новим терористичним атакам та радикалізації, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема, мова йде про попередні заходи націлені на протидію радикалізації в веб-просторі, посилення співпраці заради профілактики та протидії екстремізму, а також залучення нових інструментів боротьби з фінансуванням діяльності терористичних угрупувань. Такі висновки були оприлюднені за результатами засідання представників країн ЄС. Також керівники держав та урядів європейських країн виступили зі спільною заявою, в якій ЄС засуджує останні теракти, що сколихнули країни регіону, а також закликало всіх зберігати стійкість та єдність в боротьбі з тероризмом.
Крім того, представники країн Європейського Союзу закликали світові компанії почати працювати над створенням «Індустріального форуму» та розробками нових технологій, які дозволять автоматично виявляти та видаляти контент, що підбурює до терористичних актів. Також заплановано, що вже до кінця 2017 року буде запущено онлайн-систему для перевірки людей, які в’їжджають на територію Європейського Союзу без віз.