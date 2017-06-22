Євросоюз продовжить дію санкцій проти РФ ще на півроку – Туск

Сьогодні, 22 червня, розпочався саміт країн-членів Європейського Союзу в рамках якого було обговорено долю санкцій проти Російської Федерації, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Керівник європейської ради Дональд Туск розповів, що лідери Євросоюзу ухвалять рішення про продовження економічних санкційних обмежень проти Москви, які було запроваджено у відповідь на російську агресію проти України. Туск зауважив, що очікується, що на саміті ЄС німецький канцлер Ангела Меркель та французький президент Еммануель Макрон мають доповісти про останні новини з Донбасу, а також поінформувати, на якому етапі знаходиться виконання Мінських домовленостей. За словами президента Європейської ради, саме ці доповіді лідерів ФРН та Франції дозволять продовжити антиросійські санкції на наступні 6 місяців.
Варто нагадати, цього тижня Сполучені Штати Америки ухвалили рішення щодо санкцій проти 38 юридичних та фізичних осіб Російської Федерації. У Євросоюзі таке рішення зустріли з критикою, зазначаючи, що запроваджені Вашингтоном санкції можуть мати негативні економічні наслідки для європейських компаній.