Сазонов: чи знайде Макрон аргументи для Кремля?

Політичний оглядач Кирило Сазонов на власній сторінці в Фейсбук поділився думками з приводу зустрічі Нормандської четвірки, яка має відбутись найближчими днями, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, блогер нагадує, що лідери нормандської четвірки мають зустрітись вже на наступному тижні. Перед цим президент України Петро Порошенко повинен скоординувати свою позицію зі своїм французьким колегою Емануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Блогер цікавиться – чи зможуть три лідери спільно вигадати нові важелі впливу на Кремль?
Варто зауважити, що нові американські санкції внесли певний розлад у ряди лідерів ЄС – зокрема, лідери Австрії та Німеччини були ними сильно обуреними, практично підтримавши газпромівський проект «Північний потік-2». Відтак, чекати нових ідей щодо напоумлення Кремля від Меркель не варто , - наголошує Сазонов. Надія залишається лише на Макрона, який справляє враження більш рішучого. Нагадаємо, кілька днів тому Сенат США схвалив законопроект, яким визначає новий, більш широкий пакет санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, під фінансові обмеження потрапляють всі особи, пов’язані з проектом «Північний потік-2». Вперше санкції не були узгоджені з ЄС і викликали жорстку критику з боку Берліна та Відня.