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Через геїв у Європі російських туристів закликають робити щеплення від гепатиту

Через геїв у Європі російських туристів закликають робити щеплення від гепатиту
Росспоживнагляд рекомендував громадянам РФ робити щеплення від гепатиту А перед відвідуванням країн Європи. Як інформує replyua.net, про це йде мова на сайті російського відомства. Відзначається, що за рік в Європі зафіксували 1188 випадків захворювання на гепатит А. Також хвороба поширилася в Чилі і США. Крім того, в повідомленні сказано, що більшість хворих - гомосексуальні чоловіки.

У повідомлення наголошується, що найближчим часом в Європі плануються ЛГБТ-фестивалі, а найбільша ймовірність зараження виникає саме через прямий контакт з інфікованою людиною. Зараження через воду або продукти влади європейських країн оцінюють як низький. Росспоживнагляд посилається на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про зростання кількості хворих цим вірусом. При цьому ВООЗ рекомендує робити щеплення тільки групи ризику - чоловіків, які практикують одностатеві зв'язки.

29 травня адміністрація села Бергюн, розташованої в горах на сході Швейцарії, вирішила заборонити мандрівникам робити фото населеного пункту, оскільки вважає місцеві види занадто гарними. Про це повідомляє місцевий офіс з питань туризму.
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