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У Польщі затримали двох громадян України за вбивство своєї співвітчизниці

У Польщі затримали двох громадян України за вбивство своєї співвітчизниці
У Польщі співробітники Прикордонної служби затримали двох громадян України, яких підозрюють у жорстокому вбивстві мешканки Ковеля Волинської області. Як передає replyua.net, українців затримали під час спроби повернення в Україну.

«Ми очікували, що вони спробують перетнути кордон. Так і сталося. У той же день співробітники прикордонної служби затримали 34-річного та 42-річного чоловіків в прикордонному пункті пропуску в Долгобичів, після чого їх передали поліції », - розповіла представник польської поліції Едіта Крістовяк. Справу розслідує польська окружна прокуратура у Замості. Двох громадян України заарештовані на 3 місяці. За вбивство їм загрожує до 25 років позбавлення волі. Слідчі також затримали 29-річного місцевого жителя з району Грубешов. Йому висунули звинувачення, оскільки він знав про вчинений злочин, але не повідомив поліції.

Українська дівчина, тіло якої виявили у ставку поблизу польського міста Грубешов, продавала цигарки в Польщі. Тіло дівчини було знайдено в польському місті Грубешов на дні водойми. Видання «Радар» зазначає, що Світлана працювала в парі з бізнес-партнером Віталієм, який родом з Нововолинська. За словами близьких, їм неодноразово погрожували польські перекупники.
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