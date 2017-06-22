У Франції вже сформували новий уряд

У Франції оприлюднили новий склад уряду, сформований за підсумками відбулися 18 червня парламентських виборів. Список міністрів оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексі Колер, передає replyua.net. Спочатку відставка кабміну носила технічний характер, проте через декілька політичних скандалів зі складу уряду Франції були змушені піти відразу чотири міністри, яких замінили інші політики.
У тому числі, прохання про відставку подала президент країни Емманюелю Макрону міністр збройних сил Франції Сільві Гулар. На зміну їй главою Міністерства збройних сил призначена Флоранс Парлі. Крім того, Ніколь Беллубе призначена міністром юстиції, вона змінила на цій посаді лідера центристів Франсуа Байру. іністром територіального планування замість одного з найближчих соратників Макрона Рішара Феррана, який потрапив під удар через звинувачення в махінаціях з нерухомістю, став міністр сільського господарства Жак Мзар. Йому ж на зміну на чолі Мінсільгоспу призначений, в свою чергу, Стефан Травер - депутат нацзборів і один із соратників Макрона.
Нагадаємо, 19 червня у Франції підвели підсумки виборів до Національних зборів. Абсолютна більшість голосів набрали прихильники Еммануеля Макрона - 350 з 577.