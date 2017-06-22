Стали известны главные темы саммита лидеров Евросоюза

На очередном саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 22 и 23 июня, лидеры европейских государств будут обсуждать миграционный кризис, оборону и безопасность, выход Великобритании из ЕС.
Как передает replyua.net со ссылкой на DW, также лидеры стран ЕС планируют принять решение о продлении антироссийских санкций и удвоение мощности Североевропейского газопровода. «На фоне существующих внешних и внутренних угроз, полагают в Брюсселе, европейцам следует преодолеть наивность и не думать, что каждый в одиночку способен обеспечить свою безопасность. В сфере обороны, и в том, что касается повышения уровня внутренней безопасности, нам нужно наращивать усилия», заявил один из чиновников Брюсселя.
Кроме того, не исключено, что европейские лидеры еще раз затронут тему вступления в должность Дональда Трампа, действия которого беспокоят западные государства. Также чиновник подчеркнул, что европейские лидеры обеспокоены и действиями Владимира Путина, российского президента. Стратегия по укреплению обороны станет главной темой саммита.