В Польше нанесли серьезный удар по репутации «Газпрома»

Из-за неудовлетворения качеством газа, польский газотранспортный оператор Gaz-System S.A принял решение приостановить закачу российского голубого топлива по газовому проводу «Ямал-Европа». Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, соответствующие сведения предоставила пресс-служба польской компании. В частности, период действия ограничений будет продолжаться с шести часов утра 21 июня до шести утра 23 июня. Как отметили в Gaz-System S.A, работа польской внутренней системы распределения газа от такого решения никоим образом не пострадает.
Накануне в средствах массовой информации распространилось сообщение, что российская монопольная газовая компания «Газпром» столкнулась с трудностями в процессе реализации проекта «Северный поток-2». Причиной подобной ситуации стало расширение Соединенными Штатами Америки санкций. Соответствующая информация была озвучена главой совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым.
Он подчеркнул, что сейчас, когда началась реализация проекта, когда было завершено базовое проектирование, а трубы разместили на одну тысячу километров, против России начали ужесточать ранее введенные ограничения.