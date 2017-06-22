Макрон анонсировал новую встречу с коллегами из РФ, Франции и Украины

Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил о том, что в преддверии саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Германии, также состоится и встреча «нормандской» четверки – Макрон проведет переговоры с Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, в ходе переговоров будет затронута тема урегулирования ситуации на востоке Украины. Французский глава рассказал о том, что «нормандские» переговоры состоятся незадолго до открытия саммита «Большой двадцатки». Помимо этого, Макрон подчеркнул, что пока он не может дать собственную оценку тому, что происходит на Донбассе, однако в то же время президент считает, что, если речь идет о вооруженном конфликте, то его долгом является защита всей Европы, а также ее союзников.
«Мы не собираемся отступать ни на дюйм», заявил французский глава. Напомним, что ранее Павел Климкин, глава украинского МИДа, сообщал о серьезных и неожиданных изменениях в «нормандском» формате.