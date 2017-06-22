валюта
СпецтемаЮрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Макрон анонсировал новую встречу с коллегами из РФ, Франции и Украины

Макрон анонсировал новую встречу с коллегами из РФ, Франции и Украины
Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил о том, что в преддверии саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Германии, также состоится и встреча «нормандской» четверки – Макрон проведет переговоры с Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, в ходе переговоров будет затронута тема урегулирования ситуации на востоке Украины. Французский глава рассказал о том, что «нормандские» переговоры состоятся незадолго до открытия саммита «Большой двадцатки». Помимо этого, Макрон подчеркнул, что пока он не может дать собственную оценку тому, что происходит на Донбассе, однако в то же время президент считает, что, если речь идет о вооруженном конфликте, то его долгом является защита всей Европы, а также ее союзников.

«Мы не собираемся отступать ни на дюйм», заявил французский глава. Напомним, что ранее Павел Климкин, глава украинского МИДа, сообщал о серьезных и неожиданных изменениях в «нормандском» формате.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вже зрозуміло, що Порошенко пообіцяв дати американцям взамін

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
10878

Считаем неуместным: В Кремле резко ответили на ультиматум Белого дома по Донбассу

Пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков во время общения с представителями средств массовой информации заявил, что для Кремля сообщения из Вашингтона перспективе сохранения режима санкций

Последние новости

Дипломат: по какой-то причине Порошенко очень хотел получить фото с Трампом, поэтому придумал причину «до Путина»

У Єгипті знайдено найдавніший протез на Землі

Половина українських громадян не мають намір оформляти біометричні паспорти

Политик: Путину не удастся осуществить задуманное

Геращенко оприлюднила деталі переговорів Порошенка з Тіллерсоном

Обвинувачені в убивстві Нємцова зробили гучну заяву

У Криму окупаційна влада назвала безвіз провокацією та погрожує арештами зі сльозами

Большинство украинцев не будут оформлять биометрические паспорта, - опрос

Трамп продовжив санкції проти КНДР

Хокинг назвал сроки для эвакуации человечества на другие планеты

Российский дипломат получил очень высокую должность в ООН

«Отлучить и наказать»: Поклонская разразилась еще одним безумным заявлением

Активист: в Крыму отходят от эйфории, связанной с присоединением полуострова к РФ

Эксперт рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

Макрон анонсировал новую встречу с коллегами из РФ, Франции и Украины

Пономарь: информация о нашем сотрудничестве с США полностью подтвердилась

Тереза Мей виступила з заявою щодо пожежі в Grenfell Tower

Політика Трампа змушує непокоїтись – Макрон

Ватажки «ДНР» не в змозі контролювати підконтрольних їм бойовиків – Хуг

Київ пропонує Львову одноразову допомогу – Садовий

 Новости за день