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Тереза Мей виступила з заявою щодо пожежі в Grenfell Tower

Тереза Мей виступила з заявою щодо пожежі в Grenfell Tower
Очільниця британського уряду Тереза Мей принесла свої вибачення за початкову реакцію уряду щодо масштабної пожежі в 24-поверховому будинку Grenfell Tower, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Прем’єр-міністр Великої Британії визнала, що в момент, коли трапилася ця трагедія, державна влада, місцева та національна, показала власну неспроможність надати допомогу людям в той момент, коли вона була так необхідна. Саме тому Мей вибачилась як очільниця уряду «за цю невдачу». Наразі британські правоохоронці зазначають, що в результаті масштабної пожежі загинуло 79 осіб. Постраждалим, які залишились без даху над головою, за інформацією уряду, вже придбали квартири в новобудові в одному з районів Лондона. Зокрема, мова йде про 86 нових квартир.

Слід відмітити, що прем’єр-міністр Т ереза Мей почула за останні дні шквал критики на власну адресу через те, що вона не зустрілась з постраждалими родинами, коли відвідували вперше місце інциденту. Потерпілі також поскаржилися на те, що була відсутня координація в офіційних відповідях від представників влади. У британській столиці пройшли численні акції протесту. Зокрема, більше тисячі активістів навіть завітали до резиденції Терези Мей, вимагаючи, аби та пішла у відставку.
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