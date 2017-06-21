Макрон анонсував зустріч «нормандської четвірки»

Французький президент Еммануель Макрон повідомив, коли має відбутись зустріч лідерів країн нормандської четвірки, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Новообраний президент Франції заявив, що засідання в нормандському форматі представників від Франції, Німеччини, України та Росії має відбутися напередодні саміту лідерів країн Великої двадцятки. Відомо, що цей захід відбудеться 7-8 липня в німецькому Гамбурзі. В зв’язку з цим нормандська четвірка має зібратися в найближчі тижні, додав Макрон. Відповідну інформацію глава Франції оприлюднив в розмові з журналістами. Він зауважив, що наразі ще зарано оцінювати кризу в Україні, однак на даний момент необхідно виконати обов’язок та захистити як Європу, так і союзні держави регіону. Макрон наголосив, що в цій позиції не варто чекати поступок ані ні на дюйм.
Варто нагадати, що остання зустріч нормандського формату відбулась в жовтні минулого року за участі німецького канцлера Ангели Меркель, тодішнього глави Франції Франсуа Олланда, українського президента Петра Порошенка та президента Російської Федерації Володимира Путіна.