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У Польщі тимчасово відмовились від газу з Росії

У Польщі тимчасово відмовились від газу з Росії
Польська сторона заявила, що вони на певний період відмовляться від газу з Російської Федерації, що надходить до країни з Німеччини через реверс трубопроводу Ямал-Європа, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відповідну інформацію було оприлюднено прес-службою компанією GAZ-System. Представники з Польщі зауважили, що таке рішення пов’язане безпосередньо з якістю газу, який вони отримують. Передбачено, що прийняті обмеження будуть діяти до ранку п’ятниці, 23 червня. Щоправда в GAZ-System допускають, що за необхідності, дія відмови від російського газу може бути продовжена. За даними польської компанії, такі заходи не вплинуть на безпеку роботи системи газопроводів, а всі сторони, які залучені до цієї системи, вже сповістили.

Слід відмітити, що саме Польща є найбільшим противником створення газопроводу Північний потік-2, над яким активно нині працює російська компанія-гігант Газпром. Проектом Північний потік-2 передбачено будівництво газопроводу з партнерами Європейського Союзу в обхід української території.
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