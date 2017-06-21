Меркель та Макрон ініціюватимуть запровадження нових санкцій проти Росії - ЗМІ

Німецький канцлер Ангела Меркель спільно з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном звернуться до керівництва країн Європейського Союзу з пропозицією запровадити нові антиросійські санкції, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідні дані оприлюднила інформаційна агенція AFP, зазнчаючи в якості джерел вищих посадовців ЄС. За даними журналістів, лідери Німеччини та Франції планують виступити під час найближчого саміту ЄС з доповіддю щодо виконання Мінських угод та ситуації на Донбасі і в зв'язку з цим рекомендувати представникам країн-членів Євросоюзу запровадити нові санкції щодо Російської Федерації. Саміт ЄС має відбутися вже цього тижня 22-23 червня.
Варто нагадати, раніше австрійський канцлер Крістіан Керн та керівник МЗС Німеччини Зігмар Габріель в спільній заяві розкритикували рішення Вашингтону ввести в дію нові санкції проти Москви. Посадовці зауважили, що відповідні санкційні обмеження можуть принести значні збитки європейським компаніям, які залучені до роботи над російським енергетичним проектом Північний потік-2.