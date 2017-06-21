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Вплив санкцій США: в РФ заявили про проблеми з постачанням газу до Європи

Вплив санкцій США: в РФ заявили про проблеми з постачанням газу до Європи
У «Газпромі» стверджують, що через нові санкцій США проти РФ у них почалися труднощі з газопроводом «Північний потік-2». Про це заявив глава ради директорів «Газпрому» і спецпредставник президента по взаємодії з Форумом країн-експортерів газу Віктор Зубков, інформує replyua.net. Зубков назвав «Північний потік-2» «найважливішим для Росії і Європи».

«Після того, коли проект вийшов на хорошу реалізацію, коли завершилося базове проектування і вже на тисячу кілометрів ми розмістили труби, звичайно, виникають чергові інсинуації, посилення санкцій проти Росії в енергетичній галузі», - заявив він на засіданні Ділової Ради Росія-Австрія в рік 10 - річного ювілею об'єднання. На переконання Зубкова, цими санкціями Вашингтон переслідує власні економічні інтереси, лобіюючи американські енергетичні компанії в Європі. Він нагадав, що керівник німецького МЗС Зігмар Габріель і канцлер Австрії Крістіан Керн розкритикували рішення про посилення санкцій, їх підтримала і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«Вони вважають недопустимим, щоб американські санкції проти Росії затягували європейську економіку і фактично карали місцеві компанії - а потрапляє тоді під санкції і австрійська OMV. Ми вважаємо, що це неправильно, і я думаю, що Європа - і Австрія, і Німеччина - повинні підтримати цей проект », - зазначив Зубков.
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