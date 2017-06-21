На вокзале Брюсселя произошел теракт – боевик уничтожен

В Брюсселе, на центральном железнодорожном вокзале, несколько часов назад прогремел взрыв, устроенный боевиком. Как сообщает replyua.net со ссылкой на федеральную полицию Брюсселя, взрыв был небольшой силы, и полиции удалось уничтожить террориста.
В сообщении говорится, что взрыв совершил человек с поясом шахида, и из-под его одежды торчали провода. В ответ на действия боевика полиция открыла огонь. Мужчина скончался от полученных ранений. Инцидент был квалифицирован сотрудниками силовых структур Бельгии как теракт. Нужно отметить, что это уже не первый террористический акт в Брюсселе. Бельгийская столица остается одной из главных мишеней боевиков. В результате нескольких терактов, произошедших в Брюсселе, около трехсот человек получили ранее, 32 человека скончались.
Ранее террорист-смертник устроил теракт в аэропорту Брюсселя. Ответственность за все взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство». Брюссель известен на всю Европу тем, что здесь находится один из самых густонаселенных мусульманских кварталов, куда европейцам вход закрыт. Именно здесь, по мнению полиции, боевики готовят теракты.