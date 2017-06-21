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Поліцейські в Брюсселі запобігли масштабному теракту

Поліцейські в Брюсселі запобігли масштабному теракту
Співробітники правоохоронних органів Брюсселю знешкодили в вівторок, 20 червня, чоловіка, який був ймовірним смертником та мав наміри здійснити терористичний акт, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Нейтралізувати чоловіка поліцейським вдалося на території центрального залізничного вокзалу бельгійської столиці. Представники поліції на даний момент не підтвердили інформацію про те, що невідомий дійсно мав на собі «пояс смертника», але прес-служба поліції повідомила, що в момент затримання пролунав слабкий за своєю силою вибух. Наразі ситуація знаходиться під контролем правоохоронців. Також відсутня будь-яка інформація про жертв та стан чоловіка, який, нібито, і мав вибухівку.

Варто повідомити, що раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що на території вокзалу було нейтралізовано чоловіка, який мав пояс-вибухівку. Після цього, правоохоронці оточили по периметру багатолюдну площу «Гранд-танок» в центрі Брюсселя. Згодом в соціальній мережі Twitter один із користувачів, який став свідком подій, опублікував знімок, на якому помітно невелике загоряння, додавши, що він почув «2 гучних вибухи».
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