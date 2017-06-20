Париж не прагне ізолювати Росію – керівник МЗС Франції

Очільник французького міністерства закордонних справ Жан-Ів Ле ДрІан відвідав в вівторок, 20 червня Москву, де він мав розмову зі своїм російським колегою, результатами якої Дріан та Лавров поділилися згодом з журналістами на прес-конференції, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Французький урядовець відзначив, що відносини з Російською Федерацією та Європейським Союзом пов’язані напряму з вирішенням ситуації на українському Донбасі. При цьому французький міністр закордонних справ наголосив, що Франція не має намірів ізолювати Росію від Європи або ж економічно та фінансово ослабити її.
За словами Дріана, є одна проблема – «українська криза». В результаті обговорень урядовцям Франції та Росії удалося досягнути домовленостей, що обидві сторони залишаються прихильними до нормандського формату переговорів, головною метою якого залишається повноцінне виконання Мінських домовленостей у якомога коротші терміни. Чим довше сторони будуть чекати на вирішення кризи, тим гіршими будуть ставати відносини між ЄС та Росією, додав міністр Дріан.