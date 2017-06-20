Меркель просить учасників G20 не ізолювати Трампа під час саміту

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель звернулася із проханням до учасників саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі не вдаватися до «дій одноосібного характеру» під час проведення заходу. Як передає replyua.net з посиланням на Deutsche Welle, заява відповідного змісту була оприлюднена Меркель напередодні, 19 червня, під час її виступу на зустрічі в рамках підготовки до проведення саміту G20. На переконання глави німецького уряду, саме зараз, коли міжнародна політика переживає непрості часи, проведення подібного заходу дає можливість для знаходження спільних інтересів.
Разом з тим, Меркель розкритикувала рішення Сполучених Штатів Америки щодо виходу з Паризької кліматичної угоди, повідомляє агентство dpa. При цьому, канцлер виступила проти ізоляції президента США під час саміту в Гамбурзі.
«Сполучені Штати Америки, не зважаючи ні на що, є дуже важливим членом G20 і федеральний уряд Німеччини буде з радістю вітати їх делегацію незважаючи на всі розбіжності в поглядах», - заявила Меркель. Саміт Великої двадцятки відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня. На зустріч прибудуть лідери найбільших економік світу, в тому числі президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.