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Могерини: считаю, что Евросоюз снова продлит антироссийские санкции

Могерини: считаю, что Евросоюз снова продлит антироссийские санкции
Никаких подвижек в Минском процессе сейчас не наблюдается, и, скорее всего, Европейский Союз будет вынужден продлить антироссийские санкции.

Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала Федерика Могерини, глава европейской дипломатии. По ее словам, продления антироссийских санкций нужно ожидать после саммита Евросоюза, который пройдет с 22 по 23 июня. «Я должна констатировать, что нет реальных подвижек в выполнении минских соглашений. Я полагаю, что будет принято решение по продлению нынешних санкций», заявила глава дипломатии и подчеркнула, что вопрос с санкциями будет решен после 23 числа. Впрочем, Могерини также добавила, что решение по этому вопросу может быть принято не сразу, поскольку у Евросоюза остается время до конца следующего месяца.

Напомним, что накануне Совет ЕС автоматически, без обсуждения, еще на один год продлил санкции против Крыма, которые впервые были введены в июне 2014 года из-за незаконного референдума и присоединения полуострова к России.
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