Уряд Франції на чолі з прем’єром подав у відставку

У понеділок, 19 червня, наступного дня після парламентських виборів прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп разом з урядом подав у відставку. Як передає replyua.net з посиланням на Reuters, відставка уряду була очікувана, оскільки це традиційні формальності для Франції. Макрон попросив Філіпа сформувати новий уряд, який буде оголошено вже завтра, 21 червня.
Нагадаємо, що кандидати від руху президента Франції Еммануеля Макрона «Вперед, республіка» за результатами виборів депутатів Національних зборів отримали 308 з 577 місць в нижній палаті, ще 42 мандати є у представників союзної партії MoDem
(«Демократичний рух»).
Правоцентристській партії «Республіканці» дісталося 113 депутатських мандатів, у Соціалістичної партії - 29. Правоцентристський «Союз демократів і незалежних» має 18 місць, «Нескорена Франція» Жан-Люка Меланшона - 17, Комуністична партія Франції - 10, «Національний фронт» Марін Ле Пен - 8. «Ми маємо конкретне більшість, більшість з партнерами. В парламенті буде і більшість, і опозиція. Це хороша новина », - заявив раніше спікер пропрезидентської партії Бенжаман Гриво.