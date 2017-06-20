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Відомі результати першого дня переговорів щодо Brexit

Відомі результати першого дня переговорів щодо Brexit
В понеділок, 19 червня, в Брюсселі було розпочато переговори між представниками Великобританії та Європейського Союзу щодо Brexit. До чого ж вдалося домовитися сторонам в ході переговорів розповість replyua.net з посиланням на Уніан.

Британську сторону представляв профільний міністр Девід Девіс, зі сторони ЄС був керівник переговорної групи Євросоюзу щодо брекзиту Мішель Барньє. Барньє розповів, що в результаті першого дня переговорів сторони домовилися щодо часових рамок переговорного процесу, особливостей організації перемовин та винесли пріоритетні питання, які варто вирішити. Представник з Лондону Девід Девіс назвав роботу у Брюсселі багатообіцяючою.

Відомо, що всього буде чотири раунди тривалістю по одному тижню, які відбуватимуться протягом наступних 4 місяців. Вони мають розпочатися 17 липня, 28 серпня, 18 вересня та 9 жовтня. Заплановано обговорити питання щодо прав громадян країн Євросоюзу, що живуть в Сполученому Королівстві, і відповідно права британців, які мешкають в країнах ЄС; фінансові зобов’язання Великобританії перед Євросоюзом; питання кордону між Великобританією та ЄС на острові Ірландія. Крім того, представник Лондону підтвердив наміри британської сторони вийти зі спільного ринку Європейського Союзу та митного союзу, аби надалі Сполучене Королівство мало право на укладання договорів про вільну торгівлю з іншими державами за межами Євросоюзу.
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