Німецькі поліцейські можуть попросити в українців, котрі в’їжджають до ЄС, зняти з картки частину грошей

Для того, щоб переконатися у наявності достатньої суми грошей у громадянина, котрий перетинає кордон Євросоюзу у рамках безвізового режиму, у нього можуть попросити докази, що вони є і він може їх зняти з банківської картки. Як інформує replyua.net, про це в інтерв'ю DW сказав співробітник федеральної поліції Німеччини, який здійснює прикордонні функції в аеропорту Кельна, Крістіан Гроссе-Оннебрінк. За його словами, спосіб показати достатню суму готівки використовують під час паспортного контролю не всі, люди також пред'являють банківські картки, в тому числі кредитні.
«Ми повинні бути впевнені, що на карті достатньо грошей або кредитна карта має достатній ліміт витрат. І якщо виникають сумніви, ми можемо супроводити людину до банкомату і попросити його зняти суму «ікс», щоб побачити, що людина може знімати готівкові кошти під час подорожі. Тобто така ситуація може статися, треба бути до неї готовим », - зазначив Гроссе-Оннебрінк.
Також поліцейський розповів, що кожен, хто в'їжджає до Німеччини, повинен підтвердити наявність у нього суми, що дорівнює 45 євро в день. В інших країнах суми відрізняються. Наприклад, для Латвії це 14 євро, а для Нідерландів - 34 євро.