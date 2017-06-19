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На території Латвії розпочав діяти батальйон НАТО для стримування Росії

На території Латвії розпочав діяти батальйон НАТО для стримування Росії
На латвійській військовий базі біля міста Адажі від понеділка, 19 червня, почав свою роботу мультинаціональний батальйон Північноатлантичного альянсу під керівництвом Канади, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію оприлюднив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що цей підрозділ є лише складовою єдиної «більш широкої картини», яка націлена захищати регіон. Керівництво Альянсу прийняло рішення розгорнути бойові підрозділи на території Естонії, Литви та Польщі. Головна мета для них, за словами Столтенберга, полягає у захисті НАТО та стримуванні агресії. Крім військовослужбовців Канади та Латвії, своїх військових направили в регіон: Албанія, Італія, Іспанія, Польща і Словенія. Загалом багатонаціональний батальйон налічуватиме понад 1 тис. військовослужбовців.

Варто нагадати, днем раніше на території кордону між Литвою та Польщею було проведено військові тренування американських та британських військ за сценарієм імовірної відкритої агресії Російської Федерації, метою якої буде спроба відрізати країни Балтії від інших союзних держав НАТО.
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