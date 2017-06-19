Меркель звернулася до країн ЄС з приводу Brexit

Німецький канцлер Ангела Меркель звернулася до країн Європейського Союзу з закликом бути єдиним цілим під час переговорного процесу з представниками Лондона щодо Brexit, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Канцлер ФРН наголосила, що наразі важливо, аби 27 країн-членів Євросоюзу спільно діяли, вислухали позицію та пропозиції Великої Британії, однак були націлені надалі рішуче відстоювати інтереси ЄС. Це, на думку Меркель, необхідно для просування вперед на основі взаємної згоди сторін. Також німецький лідер вважає, що «хороша» угода потрібна для обох сторін. Щоправда Меркель також підкреслила, що в перший день початку переговорів не потрібно спекулювати на тому, яким буде їхній результат.
Варто нагадати, що сьогодні,19 червня у Брюсселі почалися офіційні переговори щодо виходу Великобританії з Європейського Союзу. Процедурою передбачено, що вони пройдуть в два етапи, на першому з яких сторони мають з’ясувати всі фінансові питання та проблеми щодо подальших прав громадян країн ЄС на території Великобританії після Brexit. Лише після представники Брюсселю та Лондону зможуть перейти до обговорення угоди щодо торгівлі між ЄС та Сполученим Королівством.