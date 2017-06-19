ЄС буде запроваджувати санкції за кібератаки

У Євросоюзі заявили про наміри підготувати спільну дипломатичну відповідь на протизаконну діяльність в кіберпросторі. Як інформує replyua.net, про це в понеділок, 19 червня, повідомила прес-служба Ради ЄС.
Зокрема, у Брюсселі «стурбовані збільшенням переліку можливостей і готовності різних інститутів і осіб на державному і недержавному рівнях переслідувати свої цілі шляхом зловмисних кібератак», йде мова у тексті заяви міністрів закордонних справ держав ЄС. Рамковий документ, як зазначається далі в заяві, стане частиною спільної дипломатичної реакції країн Євросоюзу і об'єднаного підходу Брюсселя до кібердіпломатіі. Його завдання - сприяти запобіганню конфліктів, реагувати на існуючі загрози і заохочувати стабільність в міжнародних відносинах.
У якості відповіді на подібні атаки держави ЄС, зокрема, можуть вдатися до обмежувальних заходів, за своїм характером пропорційним ступеня тривалості та шкоди подібного нападу, підкреслюють в Брюсселі. Свого часу колишній директор ФБР Джеймс Комі заявив, що у нього немає ніяких сумнівів в тому, що Росія втручалася в кампанію з виборів президента США. «Ні», - заявив він під присягою, відповідаючи у четвер в Сенаті на питання про те, чи є у нього сумніви про втручання РФ у вибори.